健康吃年菜 佳里奇美醫院營養師教做5菜1湯
「上菜了！」春節將至，大過年難免大吃大喝，如果吃得油膩又重口味，難免對身體造成負擔，還得加倍運動減掉身上肥肉，更怕慢性病上身，佳里奇美醫院營養科團隊今天設計出6道年菜要教民眾輕鬆做，健康低卡無負擔。
佳里奇美醫院營養科營養師劉上慈表示，這6道年菜分別是「金雞賀歲迎新春」、「鴻運當頭鮭魚捲」、「金玉滿堂慶團圓」、「吉星高照核桃蝦」、「吉祥如意白玉盅」和「開運天麻蕈菇湯」，從備料到烹調上桌，2個小時就能搞定。
這幾道年菜的食材洋洋灑灑，有鮭魚、雞肉、豬絞肉、蝦仁、豆腐、雞蛋等肉類及蛋白質來源，有南瓜、甜椒、冬筍、紅蘿蔔、白蘿蔔、栗子、核桃等蔬菜及堅果補充纖維質及維生素，搭配天麻、紅藜麥、薑黃粉等有益健康的食材入菜。
劉上慈說，整套年菜吃下來，一餐攝取的熱量不到700大卡，可說是吃得好又吃得巧，也歡迎民眾洽詢食譜。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。