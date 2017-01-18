健康吃年菜 佳里奇美醫院營養師教做5菜1湯

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佳里奇美醫院營養師教做健康低卡年菜。(莊曜聰攝)

一套年菜吃下來每人攝取不到700卡熱量。(莊曜聰攝)

「上菜了！」春節將至，大過年難免大吃大喝，如果吃得油膩又重口味，難免對身體造成負擔，還得加倍運動減掉身上肥肉，更怕慢性病上身，佳里奇美醫院營養科團隊今天設計出6道年菜要教民眾輕鬆做，健康低卡無負擔。

佳里奇美醫院營養科營養師劉上慈表示，這6道年菜分別是「金雞賀歲迎新春」、「鴻運當頭鮭魚捲」、「金玉滿堂慶團圓」、「吉星高照核桃蝦」、「吉祥如意白玉盅」和「開運天麻蕈菇湯」，從備料到烹調上桌，2個小時就能搞定。

這幾道年菜的食材洋洋灑灑，有鮭魚、雞肉、豬絞肉、蝦仁、豆腐、雞蛋等肉類及蛋白質來源，有南瓜、甜椒、冬筍、紅蘿蔔、白蘿蔔、栗子、核桃等蔬菜及堅果補充纖維質及維生素，搭配天麻、紅藜麥、薑黃粉等有益健康的食材入菜。

劉上慈說，整套年菜吃下來，一餐攝取的熱量不到700大卡，可說是吃得好又吃得巧，也歡迎民眾洽詢食譜。

(中時)