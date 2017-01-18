于冠華再婚宴客 方文琳女兒盛裝出席道賀

于冠華和老婆今補請宴客。（圖／張祐銘攝）

于冠華牽妻子入場。（圖／張祐銘攝）

于冠華（左起）、女兒薇薇、于冠華母親、蘇珍㼆、女兒優優。（圖／張祐銘攝）

于冠華表示希望能和妻子白頭偕老。（圖／張祐銘攝）

于媽媽帶著兩位孫女盛裝出席。（圖／張祐銘攝）

47歲于冠華和圈外女友蘇珍㼆交往半年，去年聖誕節傳出閃電登記結婚，今(18日)于冠華和妻子在台北凱撒飯店宴客，前妻方文琳雖沒到場，但兩人所生女兒優優和薇薇盛裝打扮出席，為爸爸獻上祝福，于冠華則說：「希望能夠跟她白頭偕老」。

目前將重心放在烤魚餐廳的于冠華，去年底被爆料和小9歲女友蘇珍㼆登記結婚，于冠華受訪透露，女友本是上班族，為他辭掉工作，打算一起為餐廳打拼，「這個結婚的決定沒有那麼難，如果認定了就做，它是很兩情相悅的事」，並開心找到一個能在生活上契合的對象。

至於和于冠華離婚10年多的方文琳，在前夫登記結婚前就已被通知，她大方送上祝福，並要他好好珍惜對方，今于冠華補請婚宴，優優、薇薇和于冠華母親都現身祝賀，大女兒優優更是在合照時親暱勾住蘇珍㼆的手，顯示和未來小媽處的不錯。

于冠華受訪時表示，最喜歡老婆的成熟、懂事，希望未來能和對方攜手白頭偕老，至於是否拚生？他則大笑回應十多年前早就結紮，據悉婚禮席開20桌，總花費約70萬，每桌要價16800元，走簡約風格。

(中時電子報)