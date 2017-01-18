北捷雞年紀念車票 21日開賣

迎接金雞年，台北捷運公司推出雞年生肖紀念車票，將於21日上午10點在捷運台北車站、忠孝復興站詢問處開賣，限量800套，每套內有兩款一日票，還附贈特製零錢包、紅包袋等，有興趣的人手腳要快！

北捷表示，雞年紀念車票每套售價300元，每人限購兩套。票面設計是文創手繪風格，融入捷運文湖線、淡水信義線等5條路線，分別以棕、紅、綠、橘、藍等顏色，設計出不同風格及個性的手繪小雞，並搭配清新的純白底色，讓版面更活潑。

另外，今年也首度附贈雞年限定款式的年肖外觀零錢包，除了功能實用，外觀也延續與票卡主視覺一致的風格，結合「雞年生肖」、「捷運景點」與「特色美食」，穿插代表「五德良禽」的手繪小雞，象徵台北生生不息的活力。相關訊息可電洽台北捷運24小時客服專線：（02）218-12345，或查詢捷運公司網站。

(中時)