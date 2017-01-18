劉德華演戲拚命 懼高開拍就忘記

香港藝人劉德華在泰國拍廣告墜馬受傷。危險動作戲常親自上陣，有懼高症的劉德華曾在10幾層樓高的地方拍打戲，坦言準備時怕到站不起來，一聽到「Action」就忘記恐懼。

劉德華（Andy）出道30多年，是1990年代「香港四大天王」之一，演藝生涯橫跨唱片、電影、電視劇，曾獲第41、48屆金馬獎最佳男主角，唱紅「忘情水」、「冰雨」等招牌歌曲，劉德華至今魅力依舊不減。

為人謙卑的劉德華，疼愛粉絲在演藝圈出了名，常在官網「華仔天地」與粉絲互動，每年都會辦粉絲見面會，還曾看見粉絲被保安人員推擠，護粉心切讓他當場發飆。

劉德華工作態度非常敬業，很多危險動作鏡頭都是親自上陣，拍攝「風暴」時，有場戲是在10幾層樓高的樓外、站鐵網上對打，有懼高症的他曾坦言踏出高樓準備時怕到站不起來，都是用手腳加上臀部慢慢往前移到定點，但一聽到「Action」就忘記恐懼，站起身狂打。

2003年拍電影「大隻佬」時，因機車突然失控，劉德華來不及剎車被拋出去，手腳受傷流血，且為趕戲穿上20多公斤假肌肉裝，傷口出現潰爛。也曾拍飛躍鏡頭撞到鐵鍊劃傷濺血，演出從5層樓高跌下的戲，左腳韌帶拉傷，劉德華仍帶傷拍攝。

劉德華在泰國拍廣告墜馬受傷，搭乘醫療專機返回香港治療，下午透過經紀公司發聲明報平安，也在「華仔天地」貼文表示，「各位親愛的家人們及關心我的朋友們：我1月17日在泰國拍攝廣告片時，出了點意外，從馬背上摔了下來，造成盤骨有撕裂傷。」

劉德華說，「目前有醫療團隊很妥善的照顧，我一切平安，請大家不用擔心，謝謝大家的祝福。」粉絲紛紛留言祝福「老大」早日康復。1060118

(中央社)