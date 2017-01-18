美陸戰隊F-35B飛抵日本 首度部署海外

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日本放送協會（NHK）報導，美軍陸戰隊最新型匿蹤戰鬥機F-35B從美國西部亞利桑那州基地起飛後，今天飛抵日本山口縣岩國基地。這是F-35B首度部署在美國境外。

F-35B具有不易被雷達偵測到的匿蹤功能，也具有陸戰隊作戰時可垂直起降功能。美軍陸戰隊岩國航空基地計畫部署16架。今天傍晚5時半（台灣時間4時半）左右，其中的2架先飛抵。根據計畫，本月有10架飛抵岩國基地，8月將有6架飛抵。

美國國防部基於重視亞洲的戰略，將最新型軍備優先部署在亞太地區，這是美國首度將陸戰隊的F-35 B首度部署於美國境外。

日本防衛大臣稻田朋美今天表示，美國在日本做這項部署，顯示美國對於美日同盟的關注。美國將最現代化、高能力的裝備部署於日本，可加強美日同盟所具有的遏止力，有助於日本及亞太地區的安定。1060118

(中央社)