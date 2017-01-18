詹子賢姿勢微調 靈感來自日職打者

中信兄弟新秀外野手詹子賢在冬季聯盟打出亮眼成績，他說打擊動作微調，招牌搖屁股動作不變，但參考日本職棒打者，打球更輕鬆。

詹子賢沒有刻意模仿哪一位，而是經過整體觀察，發現日職打者擊球的時候，充分運用下盤的力量，同樣的飛行距離，自己打起來可能要很出力，但是日本打者看起來就是很輕鬆。

詹子賢說，先前打擊時，上半身力量用比較多，而新的打擊方式加強使用腿部的力量，著重敏捷度。至於是哪一位教練的建議？詹子賢說「我自己想出來的」。

詹子賢連2年參加冬季聯盟，前年打中華培訓隊、去年打中職聯隊，出賽場次差不多，打擊率從3成54進步到4成04，全壘打從1支增加到3支，長打率也提升。

不過他真正的挑戰是一軍舞台，中信兄弟外野位置競爭激烈，主力有張正偉、張志豪、周思齊、林威助、陳子豪等。

詹子賢去年下半季出賽15場，春訓之後即將展開第一個完整球季，談到本季目標，他說「不預設上場次數多少，只求抱持正面心態，把握每一場的出賽機會，做到最好」。

跟王柏融、蘇智傑一樣是來自文化大學的強打者，詹子賢說「不會想去超越誰，先超越我自己，成績能打多少是多少，不給自己設限」。

加入球隊時就知道，外野的競爭激烈，詹子賢說「幾乎是4隊中最好的外野手」，他只求先把自己表現好，相信教練都會看得到。1060118

(中央社)