小金門長者共餐 提前圍爐賀春節

我要評比

金門縣烈嶼鄉青岐社區的長者50多人今天齊聚一堂，大家享受志工媽媽費心烹調的梅花餐，提前圍爐。

烈嶼鄉有5個行政村，18個社區發展協會；鄉公所表示，其中青岐社區規模最大。而自從去年9月青岐社區活動中心完工後，社區發展協會和青岐老人會也開始試辦「共餐」服務。

有別於金門本島或是台灣其他社區的「供」餐服務，青岐社區強調的是「共」餐。青岐社區發展協會總幹事林宜蘭表示，共餐的目的是希望長者能走出家門，與人群多接觸；如果長者行動不便，協會也會派人去接他們。

每週提供一次的共餐，適逢農曆春節將到，而在今天擴大為春節圍爐，席開7桌，志工媽媽用心預備了小金門獨具特色的炒米粉、芋戀肉、三層肉炒豬血糕，還有炒高麗菜、豬腳和火鍋，相當豐盛。

為了今天圍爐，鄉公所秘書方小萍代表鄉長洪成發贈送加菜金新台幣6000元，由社區協會理事長洪正雄代表接受。縣議員洪鴻斌也帶來兩箱橘子和蘋果，祝福長者大吉大利、平平安安。

青岐老人會總幹事洪有利說，小金門65歲以上的常住人口有3000多人，不管有無子女，只要是獨居，都是共餐服務的對象，現在約有50多人接受共餐服務。

鄉公所社會課課長吳玉華也說，老人家共餐前還可以量血壓、體重和耳溫，或者參加樂齡活動、做手工藝，同時也可以得知一些資訊，對長者都有助益。

現在的共餐服務，主要是由社區志工媽媽在社區活動中心外空地搭帳棚預備和烹調。鄉公所表示，縣府已同意提撥800萬元預算興建中央廚房，預計今年發包，明年農曆春節可望啟用，到時縣府還將提供2個廚工員額，減輕現行志工媽媽負擔。1060118

(中央社)