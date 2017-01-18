與胡金龍「二游連線」？ 林威廷：要繃緊神經

林威廷（左）與林益全（右）出席少棒賽開幕。（葉姵妤攝）

富邦悍將林威廷去年打出進職棒3年來的最佳表現，轟出13發全壘打，入圍年度最佳進步獎，今年他不僅要在開季就卡位先發二壘手，也希望各項表現都能比去年更進步，說不定本季還能期待他和胡金龍的「二游連線」。

林威廷進入職棒前2個球季僅出現1支全壘打，去年一口氣敲出13轟，在隊上排名第4，整季共出賽114場，打擊率2成86，長打率4成50，站穩先發二壘手。面對即將到來的新球季，富邦各個位置都競爭激烈，林威廷說：「大家年紀都差不多，教練認為誰狀況好就用誰，沒有所謂的先發球員，所以我每年的春訓目標都一樣，就是要搶先發。」

展望新球季，林威廷也說：「目標是要比去年更好，各項表現都『+1』，去年是自己生涯最好的一年，這其實難度不低。」能在去年撐完整季並繳出好表現，今年他也將維持同樣的體能調整，並謹記總教練葉君璋在開訓典禮上給的期許，「針對細節部分做加強，讓自己進步10%。」

在富邦主力球員胡金龍肩傷痊癒後，去年起二、游都有練，今年他也有機會從外野調回老本行，昨日球隊春訓首度進行內野守備戰術練習，和林威廷搭配，球季開打後是否有望看到兩人「連線」？林威廷笑說：「才剛練，現在說還太早。」

然而談起胡金龍的內野守備，林威廷提到：「以前就有看他跟陳鏞基搭配，他們是經典二游。」而自己和胡金龍搭配時，他笑說：「要繃緊神經，他(胡金龍)傳球速度很快，丟球的方式看不出有受過傷，而且他接球的手感太好，真的學不來。」

(中時電子報)