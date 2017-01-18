18％利率歸零 20多萬公教人員受影響
年金改革有關18%的初步方案出爐，預計6年後利率將歸零，這項改革到底有多少人會受到影響？根據年金改革辦公室相關資料顯示，2015年底以前教職人員約11萬8692人，目前支領月退休俸的公務人員有13.5萬人，粗估約20多萬人會受到衝擊，其中包括大領18%利息的退職高官大員。
考試院銓敘部長周弘憲日前指出，銓敘部已向年改相關單位建議，即使未來18%全面廢除，退休公務員月退所得至少不低於3萬2106元。
目前年改會暫定的2方案，以2萬5以下或3萬2以下作為地板。若採取3萬2以下方案，改革阻力勢必低於2萬5以下方案。目前粗估約有10多萬名退休公務員都超過3萬2以下地板。
根據年金改革辦公室資料，1984年以前退休的公務員，平均月退俸僅2.6萬元，平均優存利息僅2千元，未來若選擇以公務人員委任一職等人員月薪32160元作為退休人員「基本生活保障」，上述人員（人數近2千人）應不受影響，1985年到1991年退休公務員，平均月退俸為2.7萬元，但平均優存利息7500元，改革後將受到部分影響。
另據銓敘部2016年資料，目前共235位政務人員領取12億元，這些人去年就從國庫領走2億元的18％優存利息，包括蔡英文、馬英九、連戰等人都是領18%的受益者。
至於退休教育人員部份，18%改革的影響則顯得更為全面。教育部統計，至2015年底公立學校教職員退休11萬8692人，月領退休所得(包含1996年以前舊制、1996年以後新制和18%優惠存款利率)總平均為6萬8052元。
即使1984年以前退休教職人員，所領的平均月退俸金額也高於於32160元的「地板」。年改會所公布的統計，1984年以前退休教職人員，目前人數有1376人，其中，男性平均月退俸金額34170元、女性32699元，每月領取18%優存利息部分，男性為3065元，女性為4059元，絕大多數扣除優存利息後，每月退休所得仍高於32160元的「地板」，因此18%優存利息恐將歸零。
(中時電子報)
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