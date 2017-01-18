那瑪夏區長停職 高市改派前議員代理

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那瑪夏區長徐出世於擔任課長時涉嫌違反貪污治罪條例的圖利罪，高等法院更一審判處3年徒刑並褫奪公權，高市府已停止其職務，改派前高雄市議員林民傑代理。

高市府民政局長張乃千今天表示，依地方制度法，山地原住民區長涉嫌貪污治罪條例之「圖利罪」者，經二審判有期徒刑以上之刑者，依法由市府予以停職，並派員代理，停職期間如經改判無罪才能申請復職；若三審判決有罪定讞將被解職，由代理區長代理至該屆任期屆滿為止。

至於派任代理的林民傑，在106年1月4日也經高等法院高雄分院民事判決當選無效定讞，並經行政院解除議員職務。

市府說，但林民傑刑事部分所涉賄選爭議，檢察官不起訴處分，且獲高分檢維持，其他2名涉案人也無罪判決確定，市府幾經考量，決定派任那瑪夏區在地人林民傑為代理區長。

林民傑曾任那瑪夏區公所經建課長、高雄縣議員、高雄市議員。

市府說，林熟悉地方事務、議事、行政等運作，歷練完整，希望借重其長才加強基層建設、發展部落觀光旅遊等。1060118

(中央社)