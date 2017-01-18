桃市環保局：泰豐大火 污染物濃度不高
(中央社記者邱俊欽桃園18日電）泰豐輪胎廠大火，桃園市今天晚間監測結果，現場的VOCs等污染物的濃度不高，現場僅存噴水滅火所產生的水蒸氣，民眾毋須過度擔心。
桃園市政府環保局晚間6時指出，根據利用火焰離子化偵測器(FID)，檢測泰豐輪胎火災事故的上風處，所測得的揮發性有機物(VOCs)約0.3ppm，下風處約1.7ppm；對比於加油站的作業環境中，空氣裡的甲苯、二甲苯容許濃度標準是100ppm，目前泰豐輪胎火災現場的VOCs的濃度並不高。
環保局表示，火災事故現場已撲滅，現場僅存白煙為噴水滅火所產生的水蒸氣，但環保局為了確保空氣品質，仍持續派員監測。
至於民眾所關心的大火產生有害物質問題，根據環保署毒災技術小組17日在現場用紅外線光譜儀(FTIR)及氣相層析質譜儀(GC-MASS)量測的結果，均未檢測出任何物質。另外，民眾關心的戴奧辛問題，目前環保局已經在中壢國中、中原大學、及平鎮區文化國小架設監測站持續監測24小時，預計4天到5天後，才有檢測數據。
環保局長沈志修表示，桃園今日的空氣品質，主要受到大陸長程傳輸及部分本地污染所影響，大部分的空氣品質測站都呈現「良好」到「普通」等級，至於主要的指標污染物則是細懸浮微粒。預計明後兩天（19日、20日）長程傳輸將加重，請民眾隨時注意環保局公布的空氣品質訊息，做好健康防護。1060118
(中央社)
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