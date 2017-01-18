寒冬送暖 獨居長者弱勢家庭圍爐

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新北市汐止區厚德里長陳有諒募集善款，今天舉辦「寒冬送暖、關懷老人」活動。副市長侯友宜說，讓社區內原住民、獨居老人、貧困及單親家庭兒童，可以溫馨相聚。

侯友宜說，在象徵團圓的圓桌共享佳餚，彼此噓寒問暖、閒話家常，分享生活點滴，在年節前夕別具意義，希望長輩們都能夠歡喜。

汐止的圍爐結合老人共餐，席開50桌辦尾牙圍爐，除豐盛菜色及精彩節目，侯友宜也致贈慰問金給重度智障的張氏3兄弟，並發放紅包給在場的弱勢家庭兒童，希望讓他們也能感受社會的溫暖。

厚德里長陳有諒平常很關心孤寡老人與貧弱家庭，市民活動中心室內寬敞，無障礙坡道、廁所及輔助輪椅等高齡友善設施完善，因此響應市政府辦理老人共餐活動，鼓勵許多老人走出家門，拓展人際關係。

陳有諒說，這次擴大辦理尾牙，就是希望老人家都能吃得健康、活得開心。1060118

(中央社)