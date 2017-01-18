義式餐廳也飄濃濃年味　JAMIE’S ITALIAN特別套餐喜迎金雞年

錢幣義大利麵配番茄醬象徵財運廣進。(業者提供)

由英國知名型男主廚Jamie Oliver領軍的義式餐廳Jamie’s Italian，自去年11月於台灣正式開幕以來，除了嚐得到新鮮道地的義大利料理，也融合台灣特色研發出台灣限定的創新料理，餐點的多樣性及美味廣受饕客好評。今年為迎接Jamie’s Italian在台灣的第一個春節，在1月25日到2月5日展開新年活動，特別推出佳節餐點，更特別準備了紅包大禮要發送給每桌賓客沾喜氣，紅包內含各種神秘獎賞，讓Jamie’s Italian一起賓客與歡慶金雞年！

活動期間，Jamie’s Italian推出特別分享菜單，四人套餐平均每人1288元，即可享用前菜，四道主菜，配菜以及甜品。前菜是餐廳的招牌木板拼盤；四款創意主菜分別有財運滾滾來的錢幣義大利麵配番茄醬、香草燒雞配烤蒜、烤鴨工藝薄餅及黑松露寬條麵；配菜則是黑松露油和帕瑪森起司的豪華薯條；餐後提供Jamie’s Italian特色蛋白脆餅、提拉米蘇、檸檬起司蛋糕和巧克力布朗尼等精美甜品，為佳節大餐畫上完美句點。

為慶祝農曆新年，Jamie’s Italian將於1月23日起推出為期1周的社群網站挑戰活動。參賽者在 Facebook 或 Instagram 上使用 #JamiesTWCNY題標籤，寫上創意賀年祝福語並分享給好友，被挑戰的朋友需要另創賀年祝福語句。被選中最具創意祝賀語的參與者可獲得 Jamie’s Italian 信義店 NT$5000餐飲券。

(中時)