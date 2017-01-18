義式餐廳也飄濃濃年味 JAMIE’S ITALIAN特別套餐喜迎金雞年
由英國知名型男主廚Jamie Oliver領軍的義式餐廳Jamie’s Italian，自去年11月於台灣正式開幕以來，除了嚐得到新鮮道地的義大利料理，也融合台灣特色研發出台灣限定的創新料理，餐點的多樣性及美味廣受饕客好評。今年為迎接Jamie’s Italian在台灣的第一個春節，在1月25日到2月5日展開新年活動，特別推出佳節餐點，更特別準備了紅包大禮要發送給每桌賓客沾喜氣，紅包內含各種神秘獎賞，讓Jamie’s Italian一起賓客與歡慶金雞年！
活動期間，Jamie’s Italian推出特別分享菜單，四人套餐平均每人1288元，即可享用前菜，四道主菜，配菜以及甜品。前菜是餐廳的招牌木板拼盤；四款創意主菜分別有財運滾滾來的錢幣義大利麵配番茄醬、香草燒雞配烤蒜、烤鴨工藝薄餅及黑松露寬條麵；配菜則是黑松露油和帕瑪森起司的豪華薯條；餐後提供Jamie’s Italian特色蛋白脆餅、提拉米蘇、檸檬起司蛋糕和巧克力布朗尼等精美甜品，為佳節大餐畫上完美句點。
為慶祝農曆新年，Jamie’s Italian將於1月23日起推出為期1周的社群網站挑戰活動。參賽者在 Facebook 或 Instagram 上使用 #JamiesTWCNY題標籤，寫上創意賀年祝福語並分享給好友，被挑戰的朋友需要另創賀年祝福語句。被選中最具創意祝賀語的參與者可獲得 Jamie’s Italian 信義店 NT$5000餐飲券。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。