酒駕男遇臨檢心慌 騎機車兩度撞倒員警
39歲徐姓男子今天中午與友人喝酒，3時許帶著酒意堅持騎機車，行經北市民和街時，遇到巡邏的萬華分局東園所員警陳國舜、陳建志，徐見警心慌假裝停車，但在警方靠近時，竟然加速撞倒2人，徐隨後扶起車子往前逃逸。
2名員警隨後也驅車追趕，雙方在馬路間追逐，徐在中華路2段小巷時，再度撞倒員警陳建志的機車，但這次徐跌倒來不及逃，終於被警方當場逮捕，酒測值為0.27。
徐向警方表示，擔心付不出巨額罰金，一時心慌才會撞警逃跑，員警陳建志隨後前往醫院包紮，包紮的雙腳膝蓋、大腿部分都有挫傷，所幸暫無大礙，徐男後被依公共危險、妨害公務等罪送辦。
★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！
(中時)
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