集集火車站春節前換新裝 石虎列車長上陣
集集火車站在春節前，以嶄新面貌重現觀光亮點，廣場鋪面、木棧平台都翻新，並增設太陽能充電站及旅客置物櫃，還有「石虎列車長」裝置藝術，希望民眾搭火車逛集集鄉土燈會，感受現代化卻不失古樸風味的集集火車站。
集集鎮公所18日舉辦「集集火車站前廣場改善工程啟用，及名家揮毫送春聯」活動，行政院中部聯合服務中心副執行長湯火聖、南投縣觀光處長王源鍾、日管處車埕遊客中心主任高慈穗、台鐵局二水站站長王河傑等人都列席。
集集鎮公所特別邀請書法家林木村，以及陳朝松、洪玉明、黃政憲、張萬行、林靜娟、朱秀丹、楊蕙如、吳錫昌等多位書法老師，現場揮毫，增添年節氣氛。
集集鎮長陳紀衡表示，經過整修後，包括月台、廁所、廣場翻新，使車站更為平整，且提升為無障礙空間；增設太陽能充電站，方便民眾充電，火車站整體功能性大幅提升。
陳紀衡說，為增添鐵道元素，配合去年尋找石虎活動，集集鎮打造7隻石虎裝置藝術，如今火車站結合陶藝特色，再打造2座陶作石虎，1座為110公分高的陶作石虎列車長，另1座陶作石虎坐落在彩繪牆上。
此外，廣場還有2隻交通部觀光局吉祥物「臺灣喔熊」，和日月潭風管處吉祥物「斑比」，分別設置在月台及廣場，達到疏散排隊拍照人潮的效果。
陳紀衡表示，公所以貼近遊客的需求、增加觀光亮點為出發點，打造更友善、更具新意的旅遊環境，歡迎遊客在大年初一至元宵節這段燈會期間，到集集逛燈會，順便欣賞集集火車站嶄新的面貌。
(中時)
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