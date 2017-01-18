衝行政院遭移送 2國民黨黨工：民進黨迫害勞工

(21:23更新一人訊後請回) 國民黨工自救會9名成員，因抗議行政院不當黨產委員會清算黨產，今衝入行政院抗議，遭警方帶回。警方訊後，晚間將其中2人移送台北地檢署複訊。2人被移送到北檢時，向媒體表示「民進黨迫害勞工，我們只是要薪水而已」。國民黨政策會執行長蔡正元等人也趕來北檢關心。

其中潑漆的黨工徐詩詠，檢方訊問後請回，另1人仍在訊問中。

(中時)