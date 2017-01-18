國民黨黨工闖行政院 2人移送北檢

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國民黨工自救會9名成員，抗議行政院不當黨產委員會清算黨產，衝入行政院抗議，遭警方帶回。警方訊後將其中2人移送台北地檢署接受複訊。

他們約晚間7時40分移送北檢時說，「民進黨迫害勞工，我們只是要薪水而已」。國民黨政策會執行長蔡正元等人隨後也趕來北檢關心。1060118

(中央社)