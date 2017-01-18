澎湖率先推智慧長照 長者配戴智慧手錶
澎湖縣政府推動長照2.0，今天領先全國率先導入智慧科技，推出智慧手錶雲端監控結合長照模式，可在第一時間掌握長者動向，即時提供必要協助與救援，讓子女可安心工作，長者安心養老。
蓋德科技今天捐贈200隻智慧手錶給澎湖縣政府，將分贈給轄內獨居老人配戴，作為守護老人的安全。
澎湖縣長陳光復與議長劉陳昭玲當場為吳姓阿嬤和吳姓阿公兩人配戴這款智慧手錶，並現場實地操作，讓阿公阿嬤相當開心，有即時的守護天使在身邊。
陳光復表示，澎湖離島眾多，加上青壯人口外流，目前全縣65歲老人高達1萬5579人，其中獨居老人約1600多人，這些散居在各地和離島的老人照護，是政府施政的方向，感謝蓋德科技捐贈，讓澎湖的長者健康狀況可即時的獲得資訊掌握。
這款智慧手錶兼具通話、跌倒偵測、定位、心跳血壓生理量測和緊急救援等多項功能，讓照護沒有距離。1060118
(中央社)
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