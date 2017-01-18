反戰英雄或惡棍 美變性洩密士兵獲減刑

我要評比

今天獲總統歐巴馬減刑的美國跨性別士兵曼寧（Chelsea Manning），成為反戰人士心目中的英雄，不滿她洩露機密檔案的政府官員則將她視為叛國惡棍。

本名布萊德雷（Bradley）的曼寧坦承曾將大批機密文件交給維基解密（WikiLeaks）網站後，2013年8月以從事間諜活動等罪名遭定罪，判處35年徒刑。

判決結果出爐後，曼寧宣布認同自己是女性，稍後依法更改名字及接受荷爾蒙療法。

儘管如此，曼寧仍被關進堪薩斯（Kansas）1座全是男性的軍事監獄，並針對判刑提出上訴。

現年29歲的曼寧去年兩度自殺未遂，並於9月展開絕食，以抗議她所謂軍方拒絕治療她的性別焦慮症。

美國陸軍同意讓曼寧動手術後，她才結束5天絕食抗議。

此前，五角大廈決定允許跨性別軍人公開服役，並為其支付相關醫療費用，包括變性手術。

曼寧在美國奧克拉荷馬州出生，之後搬到英國威爾斯（Wales），據說童年時期曾被其他孩童嘲笑為「怪胎」，青少年時期則被同學揶揄是年輕的男同志。

曼寧的父親得知她的性傾向後，便將她逐出家門。

2007年，曼寧加入美國陸軍，接受情報分析訓練，其所屬的第10山地師隨後移防伊拉克首都巴格達附近一處基地。

駐守伊拉克期間，曼寧受到軍方禁止同志公開性傾向政策「不問不說」限制。這項禁令稍後已被解除。

「紐約時報」（The New York Times）報導，朋友和從小認識曼寧的人說，曼寧自幼渴望獲得認同，從軍後又因必須從事卑微任務深感挫折。

曼寧據報在軍中攻擊1名軍官，從下士遭降階為一等兵；他因擔任低階情報分析員，得以接觸大量有關軍方機密電腦網絡的敏感文件。

曼寧告訴前駭客拉莫（Adrian Lamo），（洩密）動機是為了揭露「真相」。拉莫把兩人在網路上的對話交給當局。

曼寧說：「我希望人們看見真相…因為若沒相關訊息，公眾不可能做出明智的決定。」（譯者：中央社劉文瑜）1060118

(中央社)