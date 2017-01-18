不滿被取締 計程車司機毆打員警被逮

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台北發生計程車司機下藥猥褻韓國女遊客，台南則發生1名計程車司機不滿取締，公然毆打員警，最後被警民合作當場壓制逮捕送辦。

台南市警局第一分局今晚指出，危姓員警15日下午3時許在台南火車站北側超商前，發現1輛計程車違停讓乘客下車，隨即又違規攬客上車，立刻上前稽查，且要求林姓司機出示證件。

林姓司機不滿取締，突然作勢駕車要衝撞員警，員警及時跳開，林姓司機竟下車毆打員警，造成員警雙手挫傷．左臉頰及嘴唇破皮。

員警一面抵抗，一面呼叫線上警網支持，一旁民眾也看不下去，警民合作將林姓司機壓制逮捕，依妨礙公務等罪嫌送辦。1060118

(中央社)