拯救病危父親 韓女致函感謝台灣
感激台灣故宮博物院及台北市立陽明醫院親切照顧在台北觀光期間突然心肌梗塞的父親，南韓女子郭美蘭致函中華民國駐韓代表部，再三感謝台灣的溫馨情誼。
對於最近台灣計程車司機下藥性侵韓國女大學生一事，郭美蘭說，這名司機真是害群之馬，抹黑了台灣人的美好形象。她強調，在她的記憶中，台灣人是最溫馨善良的好朋友。
現年35歲住在京畿道水原市的郭美蘭接受中央社記者電話採訪時表示，從事建築業的父親於去年12月底與母親結伴前往台灣4天3夜的旅遊中，於12月21日下午參觀故宮博物院時，突然發生心肌梗塞，經故宮及台北市立陽明醫院的親切照顧，終於得以在12月28日康復返國。
郭美蘭說，她父親在台灣臥病期間，對台灣醫護人士所給予的細心照顧感念在心，特別將其過程記述為書信，送往中華民國駐韓代表部，以聊表謝意。
她說，她和弟弟趕往台灣後，經醫療人員告之，她父親曾先後3次呈現心臟停跳情況，全賴台灣醫護人員及時搶救，她的父親才撿回了一條命。
郭美蘭說，台北市立陽明醫院醫護人員的細心照顧，實在令她銘感五內。1060118
(中央社)
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