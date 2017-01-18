國民黨工闖政院 民進黨籲洪秀柱道歉

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國民黨工自救會成員今天以機車和Ubike腳踏車突襲衝入行政院，民主進步黨呼籲國民黨主席洪秀柱應該要向黨工及社會大眾道歉，不要利用政府部門當作黨主席選舉的舞台。

國民黨文傳會副主委胡文琦表示，蔡政府表示黨產議題要協商，但不當黨產委員會故意拖延不開會，導致國民黨員年終獎金發不出來，年輕黨工受不了才會有此舉動。

他表示，比照太陽花學運撤告邏輯，此事應「政治問題、政治解決」，自救會成員衝進政院只是表達不滿，比起太陽花學運成員搗毀公物，民進黨的說法不符比例原則，國民黨深不以為然。

國民黨自救會成員上午前往勞動部抗議，下午無預警前往行政院門前，一人先騎機車進入行政院，接著有2、3輛腳踏車跟著進入，一路高喊「要找林全」、「黨工沒飯吃」，撒紙鈔與冥紙。警方來不及攔阻。

民進黨發言人張志豪表示，依現行政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例，國民黨的勞工權益並沒有遭受損害，反而是國民黨堅持要用不當黨產發薪水，企圖製造對立與衝突。

他呼籲，洪秀柱應該要向黨工及社會大眾道歉，並且約束自己任命的黨務主管，不要躲在黨工身分背後，利用國家古蹟與政府部門當作黨主席選舉的舞台與工具，浪費社會資源。

張志豪指出，依照政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例規定，國民黨本來就可以依照現有的「黨費、政治獻金、競選經費之捐贈、競選費用補助金」這些「正當黨產」來發薪水，不需經過黨產會許可或備查，也就是說，黨工的權益在條例的設計上已特別被關注，並沒有被忽視的狀況。

張志豪表示，新政府絕對尊重民眾和平理性的意見表達，但洪秀柱先是無法交待自己藏匿正當黨產的不正作為，後又放任自己任命的主管闖入行政院，根本是利用政府機構當作自己競選黨主席的「無料」表演舞台。

張志豪呼籲，洪秀柱應該花更多時間思考如何振興、改造國民黨，建立良好的政黨體質，為國家公平選舉出一份心力，畢竟這種放任黨務主管濫闖政府機關的作為，應該不會增加黨主席的選票。1060118

(中央社)