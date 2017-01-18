德國敲定9月大選 梅克爾陣營高支持度

德國聯邦政府初步決定今年的國會大選將在9月24日舉行。而根據最新民調，德國總理梅克爾領導的基民/基社聯盟獲得33.5%的支持度，有望第4度組閣。

德國聯邦政府初步決定秋天將舉行的第19屆國會改選投票日，將訂在9月24日。儘管仍需要總統高克（Joachim Gauck）批准，但一般認為高克不會反對。目前唯一反對在當天投票的只有柏林市政府，因為當天柏林將舉辦馬拉松賽，數千國內外選手出賽，將使得投票維安更形困難。

有意尋求第4任總理任期的梅克爾（Angela Merkel）儘管近來因為難民開放政策與恐怖攻擊頻傳遭到來自國內外的抨擊，但根據民調機構INSA與輿觀（YouGov）昨天公佈的民調顯示，梅克爾領導的基民/基社聯盟（CDU/CSU）獲得高達33.5%的選民支持，是過去1年來支持度最高的一次。

中間偏左的社會民主黨（SPD）獲得21%的支持度，但社民黨至今仍未正式宣布角逐總理職務的候選人。至於近來在聲勢大幅上揚的極右派政黨另類選擇黨（AfD）也有13.5%的支持率，排名第3。1060118

(中央社)