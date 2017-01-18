立榮航空春節離峰航班優惠 最低51折

立榮航空為滿足農曆春節期間民眾返鄉需求，於1月25日起至2月5日疏運期間大幅增加離島航線加班機，並調度184人座A321-200首度飛航高雄－馬公航線，同時為鼓勵民眾多利用反向及離峰時段班次，推出離島居民網路限量優惠價，最低可享51折起之優惠，即日起開始接受訂位。

立榮航空表示，為配合民航局及離島地方政府需求，在春節運輸期間，除自有ATR72-600機隊外亦協調長榮航空A321-200型機投入離島航線疏運，共計飛航正班機及加班機1,562架次，提供約11萬5千個機位，較去年增加238架次、1萬8千個機位，增加比率約16%。

立榮航空為讓航班的資源做最有效的運用，針對離峰及反向航班的空位，提供離島居民網路限量優惠票價，金門、馬公往返台灣本島航線51折起、馬祖航線6折起，邀請離島居民來台過年；一般民眾也可享有金門航線55折起、馬公航線62折起、北東航線64折起及馬祖航線75折起之網路限量超值優惠，上述優惠票價，在立榮航空全球資訊網、立榮航空App、7-ELEVEN ibon 、全家FamiPort均可一次完成訂位及購票。

為使搭機旅客感受年節氣氛，立榮航空將在各場站布置具有過年氣氛的裝飾，並提供福圓茶的服務，同時也將在小年夜至初二期間，於旅客完成劃位報到手續後致贈過年紅包袋，祝賀旅客新年快樂。

(工商)