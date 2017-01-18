貴州凱里反貪腐 明文規定辦酒席場合

大陸官方不僅繼續反貪腐政策，也努力取消高額聘禮的陋習，各地政府先後公佈新法規，限制請客、宴飲的規模。貴州凱里市即在1月13日舉行「規範操辦酒席行爲引領社風民風工作會議」，會後更公布《凱里市規範操辦酒席行為實施辦法(試行)》，明文規定可以辦酒席的場合。

由於網友、專家學者狂批規定太嚴苛，認為政府對民眾婚喪嫁娶要遵循基本的風俗習慣。為此，凱里官方17日出面澄清，表示這項法律是針對當地公務員而定，對一般民眾沒有拘束力，只是宣導呼籲遵循，沒有強制力。

這項被網友稱為「史上最嚴」的新法規，載明除了結婚、喪葬可以置辦酒席請客外，其他一切酒席都視為「違規」酒席；其次，夫妻離婚後再結婚，也不准辦酒席；再婚男女，第一次結婚的一方才可辦喜宴；操辦婚嫁酒席時，非酒席操辦當事人，一律不准以電話、簡訊、傳話通知等方式邀請他人吃酒，違規視同違規操辦酒席；嚴禁一事多辦、一事多地辦，或化整為零、分散辦酒等等。

如果合乎規定，要請親朋好友吃喜酒也沒那麼簡單，必須到主管機關填單、申報備案。

雖然凱里官方已表明新法規是針對公務員，否認一般民眾也受限，大陸學者還是認為管太寬，公務人員再婚也是一件喜事，卻不能辦婚宴，實在不合理，法規不應該管得那麼細，太荒誕了。

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(旺報)