民進黨執政後首次尾牙 最大獎3萬現金獎
民主進步黨今天舉辦尾牙，兼任黨主席的總統蔡英文今天提供最大獎3萬元現金獎和兩台49吋電視機；蔡總統並鼓勵黨工，改革剛起頭確實是最困難時候，但堅持努力不會白費。
民進黨今天在星靚點花園飯店舉辦尾牙，民進黨工製作一部回顧過去一年的影片，蔡英文看完影片笑說，有人講到為什麼打完選戰還是胖胖的，「這個要檢討」；她也提到有個人變瘦，就是秘書長洪耀福，她接著又點名要立委蔡易餘減肥，「我們有個身材越來越好看起來越來越好看的秘書長，蔡易餘你要學習一下。」
由於民進黨中央黨部所在的大樓是長虹建設所蓋，長虹建設董事長李文造今天也出席尾牙，蔡總統笑說「房東應該不會漲我們房租吧？」
蔡總統說，執政之後辦公室從黨中央換到總統府，比較少時間和大家在一起，她要和大家說辛苦了；2016年是蠻值得的一年，民進黨剛好滿30歲，正邁向一個更穩健成熟的階段。
蔡總統說，這時候是民進黨更成熟穩健、有史以來責任最重的時候，大家心裡都有感受，一方面感謝有機會執政，一方面感到沉重責任感，要挑起台灣未來責任。
蔡總統也說，希望將來記住2016這年，倒也不是因為選舉結果，是因為2016是台灣改變起點，這國家已經走出新的步伐，年金制度改革到長照體系往前走，社會住宅興辦到產業轉型啟動，完成後會是很不一樣國家。
蔡總統也鼓勵黨工，剛起頭確實是最困難時候，堅持努力不會白費，鼓勵大家在改變之後找到自己對政治工作熱情，對台灣未來保持樂觀。1060118
(中央社)
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