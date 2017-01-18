馬山播音員憶舊　重溫心戰時光

金門馬山播音站將在農曆春節開放參觀，曾在站內服務的播音員回憶說，在當年那個肅殺的歲月，每位播音員配有短刀自保；有人天真問說，「這刀是用來殺敵人，還是自盡？」

位在金門最北端的馬山播音站，是兩岸冷戰對峙時期極具代表性的建築，是金門最靠近大陸島嶼的前線基地，距大陸角嶼約2300公尺，是「前線中的前線」。

馬山播音站自民國80年代停止播音後，因隸屬軍方管制範圍，並未對外開放。撥交給金門國家公園管理處後，經過金管處活化利用，美化空間，重新賦予營區新的生命力，將在農曆春節開放，並提供導覽服務。

為了重現馬山播音站往日風華，在重新開放的前夕，金管處邀請到當年在播音站內服務的情報官莊忠壽、機務官華克強、女播音員門婉榛、田麗雲、陳娟娟等人共同出席播站剪綵啟用儀式，大家並重溫當年心戰喊話的青春歲月。

回憶過往，充滿歡笑與淚水，門(木宛)榛透露，在那個兩岸對峙緊張時期，站內長官發給每位播音員一把短刀自保；她竟天真的問道，「這刀是用來殺敵人的，還是自盡的？」她同時試音唸出心戰口白，重現當年向大陸播音喊話情景，也更加體會戰爭的無情與和平的無價。

田麗雲則是說，不論是世界或是兩岸，金門都是無可取代的，全球沒有一座小島像金門有這麼特殊的歷史境遇；她認為，保存金門的戰地史蹟是縣府與金管處應盡的責任，這些歷史印記更是金門的觀光賣點，也是見證兩岸分治的最佳實證。

田麗雲和老戰友莊忠壽都很高興金管處重修馬山播音站，讓這座別具意義的建築成為觀光景點，加上鄰近的馬山觀測所，可讓遊客全觀馬山據點的重要地理與歷史定位。

馬山播音站自43年開始實施心戰喊話，早期喊話內容以威脅、恐嚇、利誘或以強力勸服等為主。播音員多為女性，規範、作息都同於軍職人員。播音站開放後，除了呈現60年代當時喊話任務外，也展示當時女播音員在這裡的生活情況。

春節時期，馬山播音站安排有導覽解說，金管處盼鄉親與遊客重溫或體驗金門心戰播音的景況。金管處處長謝偉松說，播音站是軍事史蹟活化再利用的成果；遺憾的是，站內許多喊話機具在撤站後運回台灣，金管處將再透過管道爭取撥用，充實館藏內容。1060118

(中央社)