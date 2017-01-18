迪寧走街賀新春 柯文哲發送雞年發財金

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台北市長柯文哲（前排中）18日到迪化街年貨大街發送雞年發財金，並拿起自拍棒在永樂廣場復古背板前留影。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲（左二）18日到迪化街年貨大街發送雞年發財金，沿途向攤商、民眾拜年；有攤商熱情送上零食試吃，柯文哲也不顧形象大口往嘴裡塞。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲（後排左三）18日到寧夏夜市發送雞年發財金，沿途向攤商、民眾拜年，一對女子開心地與柯文哲「借位合影」。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲（後左二）18日到寧夏夜市發送雞年發財金，並參加商圈歲末年終餐會，甫坐定位的柯文哲馬上被熟女包圍。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲18日到迪化街年貨大街、寧夏夜市發送雞年發財金，許多民眾排隊等著領發財金。柯文哲還拿起自拍棒在永樂廣場復古背板前留影。

柯文哲周五起還將前往台北地下街12號廣場、後車站商圈懷舊廣場、華陰街商圈普濟寺、榮濱商圈等地方，總計將發放1萬4000份發財金。

(中時)