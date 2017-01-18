美F-35抵日 首次海外部署

共同社報導，美國海軍陸戰隊最新型隱形戰機F-35於18日傍晚飛抵部署地岩國基地（位於日本山口縣岩國市）。這是美國亞太再平衡戰略內容之一，為美軍首次在海外部署。7月以後，厚木基地（神奈川縣）的核動力航母雷根號約60架艦載機也將陸續轉移至岩國基地，軍事基地化將得到進一步推進。

據日本政府和美軍等介紹，部署岩國基地的F-35總架數是可垂直起降的16架。除了不易被敵方雷達捕捉的隱形性能外，還具備可探知彈道飛彈發射的高性能雷達。

海軍陸戰隊版的F-35是FA-18戰鬥攻擊機和AV-8鷂式垂直起降攻擊機的後續機型，此次部署10架，另外6架將於8月飛抵岩國。預計將作為或於今秋部署在美海軍佐世保基地（位於長崎縣佐世保市）的黃蜂號兩棲攻擊艦的艦載機使用。

(旺報)