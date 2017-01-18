闖行政院 兩國民黨工遭移送北檢
國民黨工自救會9名成員，抗議行政院不當黨產委員會清算黨產，今天下午衝入行政院抗議；其中兩名成員晚間約7時40分被警方移送台北地檢署接受複訊。
國民黨黨工今天下午闖入行政院抗議，行政院晚間表示譴責，也說由於行政院建築屬於國定古蹟，闖入院區對古蹟進行噴漆等破壞行為，已涉及毀損古蹟及侮辱公署，皆屬公訴罪，警方訊畢後將移送地檢署。
至於屬於告訴乃論的侵入建築物及毀損罪，行政院決定不予追究。
今天晚間7時40分許，兩名參與抗議活動的成員，被警方移送北檢接受複訊；記者問他們有何訴求？其中一人說「民進黨迫害勞工，我們只是要薪水而已」，另一人則不語。
此外，國民黨政策會執行長蔡正元等人，隨後抵達北檢表達關心之意，目前庭訊仍在進行中。1060118
(中央社)
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