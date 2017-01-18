周杰倫慶生曬藏2年婚照 他揪「暗黑志玲」祝壽網笑翻
天王周杰倫（周董）今(18日)過38歲生日，昨深夜剛過了12點，就有不少藝人搶著在社群網站獻祝福，而周杰倫剛剛則在臉書曬出2年前和昆凌和英國古堡辦婚禮的照片，豪華精緻度讓人瞠目結舌，網友直呼完全是童話故事的現實版。
周杰倫剛剛在臉書分享暗槓2年的婚禮照片，開心說：「Happy wedding anniversary & Happy birthday to myself haha（開心結婚2周年，也祝我生日快樂哈哈）」，照片中可見除了婚禮在古堡舉行，還用傳統馬車接送賓客，而周董原來當時還準備了芭蕾女伶、空中絲帶舞等表演，使整場婚禮不只慎重，更有濃濃的藝術饗宴味。
而昨晚剛過了12點，藝人如林更新、TFBOYS王俊凱等人都搶著發文，祝周董生日快樂，王俊凱還特別在1月18日的1時18分發文，可見對偶像之用心，而有「暗黑周董」之稱的AV男優東尼大木，也在臉書揪「暗黑志玲」波多野結衣合影，開心喊「我的兄弟生日快樂」，讓網友笑翻問：「這是要拍《刺陵2》嗎？」
(中時電子報)
關鍵字：周杰倫
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