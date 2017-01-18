玩VR虛擬摔斷2顆大門牙 陸女獲賠14萬

隨著VR虛擬現實技術不斷普及，各種體驗、遊戲活動也吸引越來越多人參與，玩家也越來越High，但High過頭而受傷事件也頻傳。最近在大陸雲南昆明，就有人玩到摔倒，跌斷兩顆大門牙，遊戲主辦單位賠她3萬元（人民幣，下同），約14萬元台幣。

VR遊戲種類快速成長，從運動到搏擊，甚至冒險、賽車，越來越逼真，漸多的玩家玩得太興奮，揮手踢腳加甩頭，架式十足，完全不輸運動選手或武打明星，常有人不是撞到桌椅牆壁，就是踢到旁人或家中貓狗。最近在昆明就有女子玩太High，摔斷兩顆大門牙。

受傷的陸姓女士說，當天她和家人到商場，看到有一個VR體驗區，交了15元後，獲得了一次玩遊戲的機會。隨後，工作人員推薦她玩一種跳樓遊戲。從事發時的監控畫面可以看到，當時現場有20人左右熱鬧圍觀，陸姓女子先是往上跳起來，隨後整個身子就摔在地面上。

當時有幾名工作人員在旁，但並未注意她的動作，直到她摔倒在地，工作人員趕緊上前將她扶起，但臉部已經受傷，兩顆門牙斷裂。傷者和活動主辦單位協商了好久，陸姓女子獲賠3萬元。

律師建議，遇到此類情況，要及時收集相關的證據，例如監控視訊、圍觀的群眾。同時要及時就醫檢查並保留醫院單據、發票憑證。如果無法協商，可以透過訴訟尋求解決。

(旺報)