在家玩VR忘我 小心歹徒闖門入

VR虛擬現實頭盔是一種利用頭盔顯示器將人對外界的視覺、聽覺封閉，引導用戶產生一種身在虛擬環境中的感覺，人的視覺和聽覺完全被封閉，如果此時家中來了小偷，甚至帶著棍子刀子，後果不堪設想。

虛擬現實頭盔是一種利用頭盔顯示器將人對外界的視覺、聽覺封閉，引導用戶產生一種身在虛擬環境中的感覺。顯示原理是左右眼螢幕分別顯示左右眼的圖像，人眼獲取這種帶有差異的資訊後在腦海中產生立體感。並配合耳機音效給人身臨其境的感覺，但炫酷又好玩的VR頭盔中也有一定的危險性！

VR遊戲中，一些運動類、體感類的遊戲，在快速移動過程中會造成體感差，使玩家感覺身體失重，造成錯覺，導致摔倒。因此盡量坐著玩，如果站著的話，要有人在旁邊進行攙扶，做好保護工作。如果是在自家玩，還要注意了解空間的大小，活動區域要合適，在設置虛擬邊界的時候，盡量預留一定空間的緩衝邊界，遠離家具、玻璃等物品。

由於VR需要平衡和空間意識，因此不要在喝酒後尤其是喝醉後玩，以免觸碰到現實中的物體而造成傷害。專業人士建議，一些身體有疾病的人，例如高血壓、心臟病患者也盡量避免。

(旺報)