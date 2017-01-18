全國英文單字大賽 樹德家商蟬聯六連霸

獲獎學生與校長等師長合影。（樹德家商提供）

樹德家商參加全國英文單字大賽再傳捷報！自從2011年參加高中組榮獲團體總冠軍後，年年得冠，今年再度衛冕成功勇奪六連霸，贏得2016團體總冠軍寶座，並囊括個人組第三、六名、另有22位榮獲優勝獎。

高中組個人賽第三名的黃盈樺，今年第一次參賽即取得第三名佳績，因持續增加英文單字量，對英文有高度興趣，就讀樹德英文班後每天都會閱讀英文雜誌，善用學校網路上的免費資源做英文試題，借閱或購買原文小說，來增加自己的聽說讀寫的能力，故初次參賽即獲得如此佳績。

35位參賽學生，因有著共同的興趣及目標，並肩作戰培養出深厚的革命情感，大家相互鼓勵打氣，且常利用平時午休或放學後持續練習，假日時還會邀約整理筆記、記憶英文單字，彼此分享方法，過程很辛苦卻收穫滿滿。

樹德家商應用英語科已把增進英文單字當成學習方向，希望透過大量的閱讀課程學習，培育學生精準運用英文單字的能力，並輔以電腦軟體協助學生有效率的記憶英文單字，同時也提升學生英語表達上更深更廣的字彙運用，並應用至英語的聽、說、讀、寫技巧上，提升學生全方位的能力。

因此除了英文單字六連霸之外，還有多項亮麗佳績，例如：教育部外語群科2016年專題製作英語簡報組冠軍、教育部2016年全國高中職英語說故事比賽第二名、多益成績最高達945分等，都顯示應用英語科老師的用心教學、及學生的努力學習。

校長陳茂霖表示，全面提升學生英語能力與國際接軌，是該校英文教學目標。除了設立校園全民英檢與多益課程，按程度分班教學提升學生英文實力、致力取得證照、並全力打造適性的英語學習環境與大力支持各項英語競賽下，應用英語科同學們再創佳績，再上巔峰。

(中時)