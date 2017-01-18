死侍竟與「他」撞表 比騷也比帥

Olivia Palermo老公Johannes Huebl現身SIHH PIAGET展場，手戴綠色款Altiplano60周年紀念表。(林哲良攝)

Olivia Palermo老公Johannes Huebl現身SIHH PIAGET展場，手戴綠色款Altiplano60周年紀念表。(林哲良攝)

Johannes Huebl對於PIAGET Altiplano腕表的超薄工藝感到興趣。(林哲良攝)

Ryan Reynolds同樣手戴綠色款Altiplano60周年紀念表。(PIAGET提供)

紐約名媛 Olivia Palermo穿什麼都是時尚粉絲追逐焦點，不過這次重點不在Olivia 身上，而是在他帥哥老公Johannes Huebl。繼死侍Ryan Reynolds 首日現身SIHH日內瓦高級表展的PIAGET展場引起轟動後，Olivia Palermo老公Johannes今天現身PIAGET展場，而這兩位帥哥就是如此有默契，都手戴PIAGET Altiplano60周年紀念表綠色款，Ryan在全新廣告中眼神帶挑逗，來帶出綠色表款的悶騷，Johannes則是一身正裝，將腕表藏於袖下，若有似無，同樣暗藏騷勁。

(中時)