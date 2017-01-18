暢銷作家吳若權 續任歐客佬咖啡代言人

歐客佬咖啡執行長王信鈞（右）表示，今年已續邀吳若權擔任歐客佬品牌代言人。（圖／曾麗芳）

吳若權（左）為了做個稱職的代言人，1年內取得SCAE歐洲精品咖啡協會「義式咖啡師（Barista）、金杯萃取理論師（Brewing）」雙重身份，對品牌有加分效益。（圖／曾麗芳）

中台灣咖啡市場的後起之秀-歐客佬，去年邀請暢銷作家吳若權擔任品牌代言人之後，吳若權跟著歐客佬團隊實際走訪咖啡產地、開設咖啡專班；為了做個稱職的代言人，甚至在1年內取得SCAE歐洲精品咖啡協會「義式咖啡師（Barista）、金杯萃取理論師（Brewing）」雙重身份，對品牌有加分效益。歐客佬咖啡執行長王信鈞今（18）日宣布，吳若權將續任歐客佬品牌代言人。

在談到與歐客佬的合作過程時，吳若權表示，在對人的照顧與尊重上，王信鈞與自己的理念契合，當他應邀到寮國參觀歐客佬咖啡農場時，看到歐客佬產製咖啡的過程嚴謹，對歐客佬品牌深具信心。

不僅如此，吳若權強調，歐客佬為了照顧寮國咖啡小農，以2倍行情價格收購咖啡豆，並為他們開挖水井、興建水利，並在台灣蒐集二手衣送暖到寮國，實在讓他很感動，因此破例接下代言邀約。

王信鈞表示，2016年是歐客佬的突破年，不僅邀請到吳若權擔任品牌代言人，更首度進軍烘焙業開設「歐客佬精品烘焙坊」，邀請到「2015年世界麵包大賽冠軍」陳永信擔任技術顧問；同時將過去咖啡原物料專賣店的形象，轉型為專業精品咖啡館，「轉型過程中，吳若權以企業顧問的角度，提供許多建議及方向，讓歐客佬的內外部、軟硬體都逐漸壯大。」

另外，王信鈞表示，歐客佬今年將進軍大陸電商市場，還將規劃佈局上海、廈門等咖啡實體通路；由於藝伎咖啡原料價格高，以往耳掛式藝伎風味咖啡，每包售價逾100元，歐客佬2016年陸續引進30公噸的巴拿馬莊園藝伎咖啡豆，由於貨源充足，今年也將推出平價的耳掛式藝伎風味咖啡，每包約20多元。

(工商)