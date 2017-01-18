暢銷作家吳若權 續任歐客佬咖啡代言人
中台灣咖啡市場的後起之秀-歐客佬，去年邀請暢銷作家吳若權擔任品牌代言人之後，吳若權跟著歐客佬團隊實際走訪咖啡產地、開設咖啡專班；為了做個稱職的代言人，甚至在1年內取得SCAE歐洲精品咖啡協會「義式咖啡師（Barista）、金杯萃取理論師（Brewing）」雙重身份，對品牌有加分效益。歐客佬咖啡執行長王信鈞今（18）日宣布，吳若權將續任歐客佬品牌代言人。
在談到與歐客佬的合作過程時，吳若權表示，在對人的照顧與尊重上，王信鈞與自己的理念契合，當他應邀到寮國參觀歐客佬咖啡農場時，看到歐客佬產製咖啡的過程嚴謹，對歐客佬品牌深具信心。
不僅如此，吳若權強調，歐客佬為了照顧寮國咖啡小農，以2倍行情價格收購咖啡豆，並為他們開挖水井、興建水利，並在台灣蒐集二手衣送暖到寮國，實在讓他很感動，因此破例接下代言邀約。
王信鈞表示，2016年是歐客佬的突破年，不僅邀請到吳若權擔任品牌代言人，更首度進軍烘焙業開設「歐客佬精品烘焙坊」，邀請到「2015年世界麵包大賽冠軍」陳永信擔任技術顧問；同時將過去咖啡原物料專賣店的形象，轉型為專業精品咖啡館，「轉型過程中，吳若權以企業顧問的角度，提供許多建議及方向，讓歐客佬的內外部、軟硬體都逐漸壯大。」
另外，王信鈞表示，歐客佬今年將進軍大陸電商市場，還將規劃佈局上海、廈門等咖啡實體通路；由於藝伎咖啡原料價格高，以往耳掛式藝伎風味咖啡，每包售價逾100元，歐客佬2016年陸續引進30公噸的巴拿馬莊園藝伎咖啡豆，由於貨源充足，今年也將推出平價的耳掛式藝伎風味咖啡，每包約20多元。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。