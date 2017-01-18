這張卡好聰明！遺失可找回來

Airyzone 近日推出獨步全球的康柏卡(Combo Card)，不只擁有市面上Combo Card所有功能，更具備了「遺失尋回」獨特功能。（曹婷婷攝）

Airyzone創始人蘇崇賢先生與團隊努力下，獨步全球的『康柏卡』(Combo Card)功能將會愈來愈強大。（曹婷婷攝）

太聰明了，這張卡遺失可找回來！人手多卡的年代，最怕卡片遺失，後續衍生無謂煩惱，市面上Combo Card包含眾多功能，如金融卡、信用卡、悠遊卡等，但，功能愈多，民眾愈擔心卡如果不見怎麼辦？推廣上，也囿於無法消除民眾對於遺失的擔憂。

近年來，走在時代尖端的銀行，紛紛推出標榜多功能的Combo卡，Airyzone 近日推出獨步全球的康柏卡(Combo Card)，不只擁有市面上Combo Card所有功能，更具備了「遺失尋回」獨特功能。

時下Airyzone康柏卡（Combo Card）的遺失尋回獨特功能，可透過互聯網把遺失的卡片找回來，不用擔心落入歹徒手中。Airyzone獨特技術將可大大提升民眾使用Combo Card的信心與依賴度。

而且，這張獨特康柏卡還有一項優勢，在不同場景，電池續航力可達一個月，有效解決民眾需經常充電的問題。業者指出，民眾使用康柏卡，只要在手機上安裝Airyzone自行研發或合作廠商的App，再透過互聯網，即可讓遺失或被扒走的康柏卡發出訊號，讓在附近有使用相關APP的民眾幫忙尋獲，換言之，康柏卡普遍率愈高，愈能快速找回遺失的卡片。

在Airyzone創始人蘇崇賢先生與團隊努力下，獨步全球的康柏卡(Combo Card)功能將會愈來愈強大，而且，獨特的多重加密運算使用上更安全可靠。

(中時)