廣東佛山2輛公車遭人連環爆 6人受傷

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中國大陸廣東佛山今天下午發生公車連環爆炸案，2輛公車在半小時內先後在行駛途中發生爆炸，造成6人受傷。經初步調查，這2輛公車的垃圾桶內都被放置疑似爆裂物。

綜合大陸媒體報導，佛山市警方表示，今天下午3時37分接獲通報，指佛山市南海區桂城佛平三路1輛公車發生爆炸，造成車窗玻璃破碎，車內4人受傷，其中1人輕傷、3人輕微傷，經送醫治療均無大礙。

報導指出，警方下午4時15分再度接獲報案，指桂城三山又有1輛公車爆炸，造成2人輕微傷。

報導說，連環爆發生後，中共佛山市委、佛山市政府即要求全力偵辦案件，佛山市公安局高層主管第一時間帶隊趕往現場，除下令全力圍捕嫌疑人，並對南海區所有公車進行安全檢查。

這項報導提到，經初步調查，這2輛公車的爆炸是由車內垃圾桶內被放置的疑似爆裂物所引起。1060118

(中央社)