廣東佛山2輛公車遭人連環爆 6人受傷
中國大陸廣東佛山今天下午發生公車連環爆炸案，2輛公車在半小時內先後在行駛途中發生爆炸，造成6人受傷。經初步調查，這2輛公車的垃圾桶內都被放置疑似爆裂物。
綜合大陸媒體報導，佛山市警方表示，今天下午3時37分接獲通報，指佛山市南海區桂城佛平三路1輛公車發生爆炸，造成車窗玻璃破碎，車內4人受傷，其中1人輕傷、3人輕微傷，經送醫治療均無大礙。
報導指出，警方下午4時15分再度接獲報案，指桂城三山又有1輛公車爆炸，造成2人輕微傷。
報導說，連環爆發生後，中共佛山市委、佛山市政府即要求全力偵辦案件，佛山市公安局高層主管第一時間帶隊趕往現場，除下令全力圍捕嫌疑人，並對南海區所有公車進行安全檢查。
這項報導提到，經初步調查，這2輛公車的爆炸是由車內垃圾桶內被放置的疑似爆裂物所引起。1060118
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。