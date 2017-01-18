劉德華墜馬被踩傷骨盆 志玲姐姐集氣祈禱

林志玲11年前也曾在拍廣告時意外墜馬受傷。（粘耿豪攝）

劉德華在泰國拍廣告時，不慎墜馬受傷。（取自新浪微博＠電影我的特工爺爺）

劉德華日前到泰國拍廣告，1月17日驚傳墜馬、被馬踩踏腰部，嚇壞工作人員，趕緊把他送到當地醫院急救，由於華仔的骨盆有撕裂傷，經紀人及工作團隊決定把華仔送回香港，1月18日下午，劉德華由救護車直接送進醫療專機，隨即飛回香港。

劉德華拍廣告墜馬又被馬踩傷的經過，與林志玲多年前發生的墜馬事件幾乎如出一轍。林志玲2005年7月8日在大連棒錘島為寶僑家品（P&G）拍廣告時，也是因為馬兒暴衝，意外墜馬、被馬踢斷7根肋骨。因此，她在下午4點透過微博為劉德華祈禱：「我們的英雄華哥，請一定要快快好起來！大家集體祈禱。」

(旺報)