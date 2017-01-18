立志中學美容美髮美甲技能競賽 200生同台競技

第一屆立志盃紫領達人美容美髮美甲技能競賽，近兩百名學生同台競技。（立志中學提供）

高雄市立志中學日前舉辦第一屆立志盃紫領達人美容美髮美甲技能競賽，美容科學生發揮平日所學，努力爭取最高榮譽，展見紮實的基本功及創意。

競賽除了以少女化妝、標準冷燙、乙級整髮組等項目來考驗學生的基本功，更延伸了光療美甲、時尚晚宴整體造型組讓學生挑戰自我的整體美感、創造與創作能力。

除少女化妝組與乙級整髮組外，其餘組別不分年級皆可自由參加，近200名學生莫不卯足全力，三年級的學長姐展現所學，一、二年級學弟妹也不遑多讓地大膽玩創意。

競賽的重頭戲「時尚晚宴整體造型組」，有別於傳統美容科之舞台造型，要求以商業造型來進行創作，打造出能夠真正走上紅毯的實用、且時尚的整體視覺，將業界所需、學界所予合而為一，讓學生在未來進入職場前，能先具備敏銳的時尚眼光，投身職場後，能夠真正達到學以致用之目標。

現場也邀請建教合作廠商姿也髮型、薇微髮型，與東方設計學院、正修科技大學、和春技術學院、高苑科技大學之相關科系教授們與會，由這些擁有業界多年資歷的評審來給予學生最好的建議，讓學生也能夠審視自己在職場中自己所缺乏的部分。

校長江澈表示，這不僅是一場競賽，而是讓學生挑戰自我的伸展台，雖孩子們接觸這個產業的時間不長，但在其身上看見了無窮潛力。透過此次競賽，也讓廠商與教授們挖掘到了未來的明日之星，期許孩子們未來進入廠家實習後，能在畢業前突破自我、取得設計師、造型師之資格。

(中時)