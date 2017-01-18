家家虧瑪莎碎念 韋禮安磨出變態唱腔

歌手家家推出新專輯「還是想念」，今天笑稱製作總監瑪莎不凶，只是多話碎念；與歌手韋禮安合作「看透」，不斷被要求唱得「變態」。

睽違3年，家家推出第3張個人專輯「還是想念」，下午在台北舉行發片記者會，專輯製作總監瑪莎、製作團隊Hush和韋禮安現身站台。

與瑪莎二度合作，家家坦言「有他在很放心」，瑪莎知道她怕生、害羞、沒安全感，特地找之前的錄音室與錄音師，不斷聊天讓她放鬆心情，「很感動他把我當家人照顧」。收錄兩首家家創作，被瑪莎譽為壓箱寶，家家原對作品沒信心，還好有瑪莎的堅持，事後家家很感謝、慶幸有拿出來與歌迷分享。

新專輯圍繞瑪莎、Hush及韋禮安3個男人，家家嘴甜笑說，理想型男友是有Hush的身高、韋禮安的外表與瑪莎的貼心。

家家現場演唱韋禮安為她寫的「看透」，整首歌充滿張力與狠勁，震撼全場。談起錄音過程，家家表示，「他要我再唱變態一點的版本，鼓勵我可以再更變態」，笑稱身體變態開關被打開，還能唱得更有爆發力。

韋禮安說，沒聽過家家展現這種面貌，想試探她情緒極限，「聽她唱歌真的很過癮，錄音時我一直跟著律動」，直誇家家是錄音室「好好小姐」，給什麼指令都詮釋完美。

「曾經美麗過」是家家獻給媽媽的母親節歌曲，前陣子歷經喪母，家家坦言在台北工作感到孤單，錄音時便將對家人思念唱進歌裡。1060118

(中央社)