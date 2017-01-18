台甲聯賽》馬克帽子戲法 大同賞藍軍首敗
台灣企業甲級足球聯賽18日上演北市大同對決「老外軍團」皇家蔚藍的精彩好戲，大同開賽12分鐘就以2比0領先，竟被皇家蔚藍在16分鐘內追平。不過大同黑人前鋒馬克費內路斯（Marc Fenelus）在上半場終了前頭槌破門，並於終場前完成「帽子戲法」，仍助大同以4比2踢破皇家蔚藍的不敗之身。
「這是一場非常辛苦的比賽，我們的對手非常強壯，頭頂球能力非常好，」馬克賽後表示，可能一開始進球太快，大家的心態和專注度出了問題，才被追平，「很高興能替球隊進球，這是我的工作。足球就是團隊合作，重點是我們拿到3分。」
大同開賽11分鐘就由左後衛魏沛倫遠射破門，先馳得點，接著陳瑞杰在中場截球短傳，馬克單刀赴會再下一城。未料接下來大同後防一陣混亂，被皇家蔚藍的麥爾（Pablo Mair）、裴隆（Loal Perron）進球扳平。
所幸馬克挺身而出，大同上半場終了前自右路突進，亂軍中球反彈到馬克前方，他本能性的躍起頭槌破門，讓大同帶著領先進入下半場。第89分鐘張豪偉殺入禁區左側，誘出門將路平斯基（Adam Lupinski）後冷靜橫傳，助攻馬克推射空門，完成帽子戲法。
「進球主要是隊友幫忙，不過第2球很關鍵，難度也比較高，當時球的位置完全不在我的預期之中，只能反射性的去頂，」首屆台甲聯賽開踢4輪，馬克有3場比賽貢獻進球，累積6球也領先群雄。但他也再次強調：「我在乎的是球隊獲勝，拿不拿金靴獎並不重要。」
皇家蔚藍吞下本季首敗，台甲聯賽只剩「南霸天」高市台電仍維持不敗之身，18日再以1比0氣走國訓，戰績3勝1和領先群雄。輔大航源6比2輕取銘傳大學，則以3勝1負緊追在後，大同、皇家蔚藍同為2勝1和1負。
(中時電子報)
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