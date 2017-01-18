義大利中部連3震 部分交通停擺人員撤離

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義大利中部地區去年發生的致命震災餘悸猶存，今天又連遭3次地震侵襲，導致部分大眾運輸停擺，人員撤離。

根據監測機構，第1次地震發生在當地早上10時25分，規模約5.3，50分鐘後地震再度來襲，歐洲與地中海地震中心（EMSC）測得規模5.7，不久後又發生規模5.5的第3次地震。

阿布魯佐（Abruzzo）、拉西奧（Lazio）和馬爾凱（Marche）地區，以及遠在100多公里外的羅馬都感受到震動。

基於安全考量，部分鐵路幹線及羅馬地鐵都暫停服務。

義大利外交部大樓與首都部分學校已淨空，在鄰近受影響地區的城鎮與村莊，尚未因降雪關閉的學校也已進行人員撤離。（譯者：中央社廖禹揚）1060118

(中央社)