義大利中部連3震 部分交通停擺人員撤離
義大利中部地區去年發生的致命震災餘悸猶存，今天又連遭3次地震侵襲，導致部分大眾運輸停擺，人員撤離。
根據監測機構，第1次地震發生在當地早上10時25分，規模約5.3，50分鐘後地震再度來襲，歐洲與地中海地震中心（EMSC）測得規模5.7，不久後又發生規模5.5的第3次地震。
阿布魯佐（Abruzzo）、拉西奧（Lazio）和馬爾凱（Marche）地區，以及遠在100多公里外的羅馬都感受到震動。
基於安全考量，部分鐵路幹線及羅馬地鐵都暫停服務。
義大利外交部大樓與首都部分學校已淨空，在鄰近受影響地區的城鎮與村莊，尚未因降雪關閉的學校也已進行人員撤離。（譯者：中央社廖禹揚）1060118
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。