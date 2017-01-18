林志玲曾墜馬喊很疼 盼劉德華快快好
香港藝人劉德華在泰國拍攝廣告從馬背摔下盤骨撕裂傷。曾拍廣告墜馬受傷的藝人林志玲今天說，「會很疼，但華哥是大家的英雄，一定要快快好起來」。
劉德華在泰國拍攝廣告時發生意外，從馬背上摔下來，造成盤骨撕裂傷，廣告拍攝工作暫停，劉德華搭乘醫療專機返回香港治療，經紀公司發聲明報平安。
林志玲晚間透過工作室表示，「聽說華仔受傷非常震驚，怎麼會出事。希望在港接受最完整治療。會很疼，但華哥是大家的英雄，一定要快快好起來。」
兩人同是拍攝廣告墜馬受傷，2005年7月林志玲在中國大陸大連拍攝廣告，意外墜馬導致6根肋骨骨折、1根肋骨裂傷，搭乘醫療專機返台治療，休養近4個月才復出。1060118
(中央社)
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