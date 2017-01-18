德國咖哩香腸 美味奏給你聽
咖哩香腸是觀光客到德國必吃的美食，但這樣的美味是什麼聲音呢？德國柏林管弦樂團拍攝一段短影片，用古典樂器演奏出香腸製作的聲音，讓你齒頰留香之餘，還能聽到美味。
配音是電視電影十分重要的一環，可以清楚傳達意象。但找到柏林音樂廳管弦樂團（Konzerthausorchester Berlin）樂手來配音，可就厲害了。更厲害的是，配的還是德國最有名的小吃咖哩香腸（currywurst）的製作過程。
這幾名樂手利用他們專業的古典樂器，將美味、帶點嗆辣的咖哩香腸的製作聲音完整呈現，從灑鹽、倒上蕃茄醬、插入竹籤，到擦桌子的摩擦聲、炸薯條的滋滋聲響，光只是閉上眼睛享受這段不過38秒的視頻，就讓人忍不住飢腸轆轆。
當地報（The Local）引述柏林音樂廳管弦樂團的聲明說，柏林的聲音與噪音是獨一無二的...嗎？」柏林音樂廳管弦樂團希望能給這個大都會自己的配樂。
除了這個邪惡美食配樂外，柏林音樂廳管弦樂團還錄下以準點聞名的德國國鐵火車開動的聲音，未來還將陸續推出其他可以讓你發現的柏林文化美聲。1060118
(中央社)
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