曾當酒店少爺 謝哲青自爆為傷害父母進警局
擁有旅行作家、登山家、文史學者等身分的謝哲青，平時給人文青、閱歷豐富的深刻印象，近日他上公視心理節目《大腦先生》，卻自爆一開始之所以會去旅行，全是因為想逃避家庭困境和感情挫折，聊到激動處更是哽咽落淚，流露真性情。
謝哲青透露，童年時因閱讀障礙和家境不好，常被認為是壞孩子，還遭到其他同學霸凌，也因童年時期的陰影，讓他開始了叛逆期，「家裡3個孩子，我是最不聽話的，跟父母親起很多爭執。」
謝哲青曾在電子遊藝場當開分員、酒店少爺，當年開始賺錢後，一下班就是賭錢、上酒店，還曾被抓進警局過，他說：「每次讓父母親來警察局保我，他們覺得很丟臉，但我一開始是很得意的，因為我想用這種方法傷害他們。」
謝哲青後來離家各處打工，腦中曾有過大概這輩子都不會回家的念頭，之後有次旅行到印度住在性工作者房子裡，「我發現他們的遭遇比我更悲慘，卻還是很認命、樂觀地活著」也因此趟旅程，讓他懂了知足，更能面對自己的苦難。
另外，現場心理專家也分析了謝哲青的內在，評他為「黑暗騎士」，認為其力量跟黑暗面是共生的，謝哲青則坦言：「我內心有一塊是充滿了憤怒、不平衡的。」並有感而發說：「我希望建立一個真正屬於我的家；我覺得生命裡面最重要是責任感，而不是自己開心。」
(中時電子報)
關鍵字：謝哲青
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