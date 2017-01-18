強化競爭力 東芝擬拆出半導體部門

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為了切割核能事業巨額虧損對營運的衝擊，同時強化與韓國三星電子較勁的競爭力，日本電子大廠東芝(Toshiba)擬考慮拆出其核心且獲利的半導體部門，並將半導體部門約2成的股權賣給合作夥伴威騰(Western Digital)，該筆交易估計可為東芝進帳27億美元。

受到資金籌措有著落的利多推升，東芝周三早盤跳空開高直奔295日圓，收盤雖壓回至288.40日圓，但單日仍大漲2.4％。

日經新聞周三報導，東芝已計畫拆出其半導體部門，並與威騰洽談股權交易事宜，威騰可能以27億美元取得東芝半導體部門2成的少數持股。

(工商)