周天成領軍 合庫寒冬送暖到馬賽國小
合庫金控今天由台灣羽球一哥周天成領軍，前往宜蘭的馬賽國小，為合庫寒冬送暖活動揭開序幕，未來將在全台13個縣市幫助26家學校、社福機構及團體。
合庫今年寒冬送暖活動的第1站，今天在宜蘭蘇澳的馬賽國小進行，合庫金控兼銀行董事長廖燦昌與合庫羽球隊教練，及包括周天成、白馭珀在內的選手，一早就到馬賽國小，與小朋友們相見歡。
活動中廖燦昌代表合庫捐贈新台幣20萬元作為學校羽球隊訓練發展基金，他並在致詞時表示，希望愛好羽球的小選手們，未來都能成為周天成，或是合庫隊上的世界球后戴資穎未來的接班人。
今天合庫羽球隊世界級明星周天成、白馭珀等7位選手和馬賽國小成軍3年就在全國性比賽獲得佳績的羽球隊小選手進行特訓，還應小朋友要求進行混雙表演賽，並由合庫球員搭配小選手進行2場混雙賽事。
活動壓軸由周天成和屢屢於全國國小羽球賽事中締造宜蘭縣史上最佳成績的楊筑云進行單打賽，面對宛如巨人般的周天成，楊筑云可是亳無懼色，最終雖然落敗，奮戰的精神也讓周天成忍不住誇讚她。對於能和從小夢寐以求的偶像打球，楊筑云直說像做夢一樣，好不真實。1060118
(中央社)
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