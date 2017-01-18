待表決案銳減 總預算案19日可望三讀
立法院明天將表決106年度中央政府總預算案，經朝野黨團多日協商，無共識提案從原本的近5000案，銳減為約60多案。立法院長蘇嘉全今晚表示，若無意外明天中午可完成三讀。
蘇嘉全晚間在立法院受訪表示，立法院院會明天上午9時開始二讀106年度中央政府總預算案，二讀有共識就通過，沒有共識就保留，經過這幾天協商，沒有共識部分剩下60幾案，預估明天中午應可完成三讀。
他表示，朝野黨團協商時特別告知各黨團負責人，院會二讀有共識的提案約進行至10時30分，10時30分請朝野立委們進場，要處理沒有共識的提案。
立法院秘書長林志嘉受訪表示，106年度中央政府總預算案約新台幣1兆9000多億元，總預算刪減額度有設最低門檻240億元，如果刪減幅度不到240億元，還要補到240億元。
民主進步黨立法院黨團總召柯建銘表示，106年度總預算案已經協商完畢，沒有共識的提案明天表決，民進黨團上午將召開黨團會議，向黨團成員說明總預算案處理情形，也發出動員令，朝野將展開表決大戰。
中國國民黨立法院黨團總召廖國棟表示，目前朝野黨團沒有共識的提案約100案上下，明天上午民進黨團與國民黨團都要開黨團大會，提案處理完，臨時會將比原訂20日提前1天結束。
時代力量立法院黨團總召徐永明說，沒有共識的提案剩下5、60案，上午10時30分開始表決，時代力量黨團所提年終慰問金、三節獎金與子女教育補助等相關提案，明天將表態處理。1060118
(中央社)
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