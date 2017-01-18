菲律賓兩位選美皇后協助行銷台灣
新南向政策效應！觀光局與索尼影業亞洲電視網合作，邀請AXN高收視率節目《驚險大挑戰：亞洲版》菲律賓網紅參賽者，前菲國選美皇后Maggie Wilson和Parul Shah來台拍攝首次遊台灣必逛、必吃以及必玩的宣傳短片，一共3支30秒影片，2月15日起於菲國及東南亞地區播出。
兩位菲國網紅美女異口同聲表示，台灣人真的很友善，走在路上常有人微笑打招呼，問她們從哪裡來？她們也走訪了幾個夜市，品嘗台灣出名美食與傳統小吃，印象最深的是臭豆腐。雖然事先有人提醒她們，外國人可能會覺得味道很奇怪，不過吃了之後卻覺得很美味！
拍攝小組也專程到陽明山取景，兩位美女都覺得山上的風光真的很美，不過對於來自熱帶國家的人而言，天氣實在冷了些。兩人還走訪了西門町、台北101、信義商圈，九份老街，甚至到平溪參觀天燈。只經過短短幾天，兩人都說已經愛上台灣，將來一定要儘快再來玩。
觀光局副局長劉喜臨則表示，去年東南亞來台旅客有140餘萬人（觀光目的約70萬人），其中來自菲律賓約16.8萬人，比前年成長20%，今年的目標是突破20萬人、成長20%以上。而這兩位美女在菲國網路相當紅，透過她們的宣傳，對於爭取該國年輕人來台旅遊，應有一定效果。其他具體措施則有自由行旅客有條件免簽證，以及優質團簽簡化等。
觀光局國際組說，這次來台的兩位菲國美女嚴格來說不算是代言人，因代言必須簽訂契約，有一定的權利義務和規範。而是平常與觀光局合作的廠商提出構想，請兩人協助拍攝宣傳短片。
(中時)
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